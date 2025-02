Sport.quotidiano.net - Il Grifone si prepara. Col Figline tre rientri

Partitella del giovedì contro la formazione Juniores ieri pomeriggio al "Palazzoli" per i biancorossi di mister Consonni. Domenica allo "Zecchini", inizio alle 14.30, arriva il. In casa biancorossa, il clima non è dei migliori. Dopo la sonora sconfitta di Foligno, infatti, e soprattutto per il modo con il quale si è concretizzata, il pensiero degli sportivi e tifosi, ormai, è rivolto alla prossima stagione dal momento che sono svaniti gli stimoli necessari: l’assurdo è che mancano ancora dieci partite al termine della regular season e la stagione sembra essere già finita. Per domenica mister Consonni dovrà ancora rinunciare a Cretella e Riccobono, ma dovrebbe recuperare Macchi, Dierna e Marzierli, oltre a Sabelli che ha scontato la giornata di squalifica. Quando non si fanno gol a questo punto ci sembra superfluo e fuori luogo stare a parlare di probabile schieramento (difesa a tre o difesa a quattro) anche se, ora, potrebbe essere giunto il momento di provare nuovi soluzioni, soprattutto, con qualche giovane, in previsione futura.