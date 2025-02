Ilrestodelcarlino.it - Il grande Maccabi vuole Claudio Coldebella

Soffia forte il vento d’Israele sulla Pallacanestro Reggiana. Il gloriosoTel Aviv ha infatti messo gli occhi su, attualmente indiziato numero uno per ricoprire la carica di gm nella prossima stagione. L’indiscrezione è stata riportata poche ore fa da da alcuni media vicini al, ma già da settimane sarebbe iniziata la manovra di avvicinamento da parte del club di Eurolega che - in gran segreto - ha portato avanti una serie di colloqui dai qualiè uscito vincitore. Si tratta ovviamente di una notizia che scuote l’ambiente reggiano, ma che non sorprende affatto, perché in questo biennio il gm ha svolto un lavoro eccellente a 360 gradi. Anche l’anno scorso – quando una cordata israeliana si era fatta sotto per rilevare la Virtus Bologna – il suo nome era circolato sotto le Due Torri.