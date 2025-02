Panorama.it - Il Gran Mufti dell'Arabia Saudita e quello di Dubai rilasciano dichiarazioni contro Hamas

Il, Abdul Aziz Al-Sheikh, ha rilasciato una forte dichiarazione in cui condanna le azioni di, definendo il suo comportamento «una vergogna per l'Islam », bollandolo come «un atto di blasfemia ». In riferimento alla turpe cerimonia di giovedì nella quale sono state esposte le quattro bare ha sottolineato che la violenza e il terrore osservati a Gaza sono totalmente contrari agli insegnamenti'Islam, affermando: «che abbiamo visto oggi a Gaza è una vergogna per l'Islam, un atto di blasfemiaAllah e un peccato che non rappresenta i seguaci del Profeta, la pace sia su di lui, o l'onorevole religione'Islam. Il cammino'Islam include il rispetto anche per i morti non musulmani. Oggi, il movimentoè uscito dalla definizione di Islam».