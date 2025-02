Lanazione.it - Il giardino storico di Villa La Quiete riapre al pubblico

Firenze, 21 febbraio 2025 – Uno scrigno finora rimasto chiuso. Ma dal 16 maggio aprirà per la prima volta alildiLa, gioiello settecentesco recuperato dall’Ateneo fiorentino grazie ai fondi del Pnrr. Lo ha annunciato oggi la rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci, nell’ambito del convegno “Si vedrà la Natura raccolta in un sol luogo”, che ha dato il via al calendario di iniziative per i 250 anni del Museo di Storia Naturale dell’Ateneo. “L’evento – ha spiegato la rettrice –, che accresce la valorizzazione dello straordinario patrimonio culturale dellache da anni Unifi sta conducendo, chiude simbolicamente le manifestazioni organizzate dall’Università di Firenze per i suoi cento anni”.La, di proprietà della Regione Toscana e in concessione all’Università di Firenze, fa parte del Sistema Museale di Ateneo, che provvede alla sua gestione e fruizione.