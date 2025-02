Puntomagazine.it - Il giallo di Vincent

Leggi su Puntomagazine.it

I luoghi della Provenza che furono terapia e ispirazione per i capolavori di Van GoghIn una calda sera di mezza estate, un uomo percorre una buia strada di campagna per rientrare alla locanda dove sta alloggiando. Ha una ferita di arma da fuoco al torace, ma nessuno, apparentemente, se ne accorge. Dopo due giorni di lenta agonia, l’uomo muore. Aveva solo 37 anni. E’ il 29 luglio del 1890. Non è chiaro se si sia trattato di omicidio o di suicidio e, da oltre un secolo, il mistero rimane. Per l’enigma di quella morte, non esistono prove schiaccianti, mentre della sua intera esistenza, numerose e indelebili, sono le tracce lasciate dietro di sé. Autoritratto di Van Gogh No, non è la trama di uno dei gialli di Agatha Christie, ambientati nella campagna inglese di Miss Marple. Siamo a Auvers-sur-Oise, nei dintorni di Parigi, e i quelli descritti sono fatti realmente accaduti.