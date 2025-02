Puntomagazine.it - Il Gattopardo: la nuova serie Netflix arriva in Italia il 5 marzo

Il prossimo 5uscirà sulatv tratta dall’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di LampedusaA poco più di sessant’anni dalla celebre trasposizione cinematografica di Luchino Visconti (1963), Il– il romanzo storico di Giuseppe Tomasi di Lampedusa pubblicato postumo nel 1958 e diventato ben presto un caso editoriale – diventa unatv in 6 episodi, prodotta dae in arrivo sulla piattaforma il prossimo 5.Il nuovo adattamento, le cui riprese sono state avviate nel 2023, è stato scritto da Richard Warlow e diretto da 3 registi: Tom Shankland dietro la macchina da presa per gli episodi 1-2-3-6, Giuseppe Capotondi e Laura Luchetti rispettivamente alla regia degli episodi 4 e 5.Nel cast ritroveremo alcuni importanti attorini nel ruolo dei personaggi principali della storia.