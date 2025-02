Lanazione.it - Il futuro dell’ex palazzo comunale: "Lavori al via dopo tanto tempo perso. Chiarezza sui danni dell’incendio"

Leggi su Lanazione.it

Un consigliostraordinario per conoscere ildi piazza Querciola, edificio danneggiato dall’incendio avvenuto nel 2020. A chiedere la convocazione della seduta in via straordinaria è l’opposizione consigliare di Castelnuovo Magra, rappresentata dai gruppi di Castelnuovo civica e RicominciAmo Castelnuovo. "Apprendiamo con favore l’intenzione dell’amministrazionedi ristrutturare e mettere a norma i fondi seminterratidi piazza Querciola – spiega Gherardo Ambrosini, capogruppo di Castelnuovo civica – Speriamo però che5 anni di ritardi, durante il quale i fondi sono rimasti chiusi e inutilizzati, almeno ora isiano veloci e risolutivi". Due i quesiti che la minoranza ha deciso di porgere all’amministrazione Cecchinelli, nella speranza di trovare risposta proprio nel consigliodedicato al, ex sede del Teatro sociale, che si trova nel borgo del paese.