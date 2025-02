Ilrestodelcarlino.it - Il futuro dell’ex Circoli. Si cercano investitori : "Ma servono 5 milioni"

Serve un investimento da oltre cinquedi euro per rilanciare l’exdi via Orsini. E oltre che di un progetto serio c’è bisogno di una "gestione solida che sia in grado di ripagare in un tempo di una quindicina d’anni i proprietari". A fare il punto su uno degli immobili più noti e discussi della città, sempre più a rischio degrado, è l’assessore Pierangelo Raffini. Il ragionamento del titolare della delega al Centro storico parte dalla recente sollecitazione di un lettore del Carlino, che chiedeva al Comune di tutelare il decoro dello storico immobile (ceduto dal Municipio ai privati nel 2013 per quasi 1,8destinati al finanziamento dei lavori nei centri sociali di Sasso Morelli e Sesto Imolese) coinvolgendo aziende locali e banche nella ristrutturazione dell’edificio oggi nelle mani di una società immobiliare che lo ha rimesso in vendita.