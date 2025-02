Milanotoday.it - Il flashmob della compagnia di teatro muto in piazza Duomo (video)

Leggi su Milanotoday.it

Unincon il quartetto di mimi ucraini Dekru. La performance, andata in scena venerdì 21 febbraio alle 12 accanto al sagratocattedrale, è stata organizzata per promuovere lo spettacolo "Virtual reality", in scena fino a domenica 23 alOscar di Milano. Lo show.