Quotidiano.net - Il fascino della follia

Leggi su Quotidiano.net

È stato il bello e dannato, il ragazzo conteso, l’animo sensibile e quello ribelle. Dice di essere un perfezionista, che "a volte è un bene e a volte ti logora". È in grado di conquistare la platea di un teatro o quella di una sala cinematografica, sa ballare e il suo sguardo ha già stregato un’ampia fetta di adolescenti. Giancarlo Commare è tra gli interpreti emergenti più amati dal pubblico giovane. Come nasce il suo lavoro di attore? "La mia passione per la recitazione è nata in teatro. Finché ho frequentato l’Accademia Teatrale la mia idea era che la mia carriera dovesse svilupparsi in questo ambito. Invece poi, grazie alla mia ex-agente, ho iniziato a fare dei provini che sono andati bene e ho iniziato questo rapporto con la cinepresa e da lì mi sono innamorato del cinema sempre di più".