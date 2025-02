Lanotiziagiornale.it - Il fact-checking disturba, Elon Musk lo “sistema”

ha un problema con la verità, ma soprattutto con chi la racconta. Dopo che Community Notes, ildicollaborativo di X, ha smentito le dichiarazioni false di Donald Trump su Volodymyr Zelensky, il magnate ha deciso che era il momento di “rlo”. “Troppo influenzato dai governi e dai media tradizionali”, ha detto, senza però fornire alcuna prova.Il problema, per, non è la manipolazione dell’informazione, ma chi la controlla. Da quando ha trasformato Twitter in un feudo personale, il miliardario ha smantellato progressivamente ogni barriera al dilagare di fake news e propaganda, premiando chi ha il portafoglio più gonfio con un algoritmo che amplifica i messaggi paganti. In questa logica, non sorprende chesi schieri dalla parte di Trump, reagendo con fastidio a qualsiasi tentativo di contraddirlo, specialmente quando si tratta di affermazioni su questioni geopolitiche controverse.