Il derby sorride alla Rari. Gara amarcord con la Ngm

A otto mesi dall’amara retrocessione avvenuta nell’ultimadei play out salvezza dopo essere state in vantaggio di tre golfine del terzo tempo, nel debutto casalingo del girone 2-Toscana della serie B laNantes Florentia femminile di pnuoto si è aggiudicata il primo successo aggiudicandosi per 18-4 (parziali 2-1, 5-1, 4-0, 7-2) ilcittadino con la NGM Firenze Pnuoto: un matchtra due club chiamati a rinverdire il blasone del nome e della gloriosa tradizione. La squadra gigliata, la cui panchina è affidata quest’anno a Lucia Giannetti, è completamente rivoluzionata rispetto a quella dello scorso anno, con tante giovanissime, molte delle quali già protagoniste nella formazione quarta classificata alle final eight under 16 dello scorso gennaio, insieme alle più esperte Landi, Lepore, Pellegrino e Osti.