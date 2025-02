Quifinanza.it - Il decreto Milleproroghe è legge, tutte le misure dalla rottamazione ai contratti a termine

Leggi su Quifinanza.it

La Camera dei deputati ha approvato definitivamente ilcon 165 voti favorevoli, 105 contrari e 3 astensioni. Il via libera di Montecitorio trasforma il provvedimento in, un contenitore variegato di proroghe e correttivi normativi che toccano i settori più disparati. Dopo il passaggio al Senato, il testo è ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro il 25 febbraio, pronto a scatenare nuove discussioni tra favorevoli e scettici.Tra lepiù discusse spicca la riapertura dellaquater, che offre una seconda possibilità a chi ha perso l’agevolazione per un mancato pagamento. Niente proroga invece per il concordato preventivo biennale, nonostante le pressioni di categorie economiche e commercialisti. Sul fronte fiscale, slittano alcune scadenze, mentre le imprese dovranno adeguarsi alle polizze catastrofali entro il 31 marzo senza ulteriori rinvii.