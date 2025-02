Ilrestodelcarlino.it - Il corteo contro il Ddl sicurezza. Domani al via da piazza XX settembre. La Questura schiera cento agenti

Sono state sciolte le ultime riserve sul percorso della manifestazioneil Ddlin programmapomeriggio. Gli organizzatori negli scorsi giorni si sono relazionati con la Digos per definire il programma, condizionato dalla presenza dei tantissimi cantieri in centro (del tram e non solo) che avrebbero ostacolato lo scorrimento ‘fluido’ del. I cui numeri si annunciano già consistenti: superano la quarantina le realtà che hanno già aderito, provenienti da tutta la regione. I manifestanti si ritroveranno alle 15 inXX. Il, poi, dovrebbe percorrere via Gramsci e via Amendola, per svoltare poi in via Marconi e da lì in via Barberia. La camminata proseguirà in via Farini,Galvani e via dell’Archiginnasio, per concludersi inMaggiore.