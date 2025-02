Lanazione.it - Il consumo del suolo in Toscana. Si parla di cattiva urbanistica

Appuntamento con ’la’ sabato prossimo a Monsummano. La conferenza, organizzata dal comitato di via delle Cantarelle di Pieve a Nievole, si terrà all’oratorio San Carlo alle 16 e vedrà come relatore Omero Nardini, già fondatore dell’osservatorio sulla politicain Valdinievole. "La conferenza – fanno sapere dal comitato – prenderà in esame ildiine, in particolare, nella nostra bioregione, mostrando gli effetti di unache, a partire almeno dagli anni ‘60 e con accelerazione scellerata negli ultimi decenni, ci ha consegnato territori sempre più invivibili. Si soffermerà sulla necessità di riorientare, per quanto possibile, l’consumatrice di, di paesaggi, di valori territoriali costituzionali nella direzione delzero netto di".