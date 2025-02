Laspunta.it - Il Consiglio di Stato dichiara inammissibile il ricorso dei Comitati contro la Fassa.

Ildiha respinto il“ad adiuvandum” presentato daiciviciil progetto di ampliamento delladi Artena. Ilpresentato dal Comitato Residenti Colleferro, Comitato Uniti per la salvaguardia dell’ambiente e della salute, Comitato Cittadini di Giulianello, Comitato Carventum di Rocca Massima, Comitato cittadini di Lariano, per chiedere la revocazione della sentenza deldi Stati del giugno scorso ègiudicatoda parte deldi, che conferma così la sentenza dello giugno scorso, la n 5241, con la quale ilavevatoilpresentato dai Comuni perché presentato fuori dai tempi previsti dalla legge per fare.Secondo ildi, ildeiper difetto di legittimazione deiricorrenti.