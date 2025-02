Iodonna.it - Il conduttore non si è lasciato sfuggire l'occasione per fare un commento al vetriolo sul più giovane collega e sui suoi risultati di ascolto in Rai

Ha colpito ancora. Durante una diretta su Twitch nel programma Gialappa’s dire Sanremo, Giancarlo Magalli ha lanciato una frecciata ironica ad Alessandro Cattelan, fresco di co-conduzione della finale del Festival e del Dopofestival. «È uno che porta avanti la ricerca medica», ha detto Magalli, prima di affondare il colpo: «È un esempio di accanimento terapeutico, come lui in Italia non ce ne sono altri». Una battuta tagliente che ha immediatamente scatenato reazioni tra pubblico e addetti ai lavori. Alessandro Cattelan, la carriera dell’exdi X Factor, da MTV a Rai 2 guarda le foto Magalli e la battuta al veleno su Alessandro CattelanIl pensiero di Magalli è chiaro: Alessandro Cattelan viene proposto ovunque, ma senzaclamorosi.