Fanpage.it - Il combattimento assurdo in MMA, tre modelle contro due lottatori: cosa non si fa per soldi

L'evento ha scatenato un'ondata di sdegno tra i fan delle arti marziali miste per la scelta surreale di organizzare un indel genere. Ma una delle protagoniste si è difesa con orgoglio nonostante le polemiche: "Io sono rimasta in piedi. Non sottovalutate le donne".