Il Codacons imbufalito per "Espresso macchiato" all'Eurovision. Guardare ai precedenti e farsi una risata

Dopo Corto Maltese, i vaccini, i Pokémon, il Grande Fratello Vip, la piattaforma galleggiante di Christo, Little Tony, il guardalinee malese Awang Hamat e un bel po’ do altre cose, iladesso scende in campo anche contro “”. Non la bevanda, ma il brano con il quale vuole partecipare all’2025 Tommy Cash. Pseudonimo di Tomas Tammemets, 33 anni, uno dei rapper più popolari in Estonia, che con questa esibizione ha vinto Eesti Laul 2025, la competizione nazionale per selezionare il rappresentante del paese. Addirittura l’83 per cento dei voti, la stessa notte in cui Olly trionfava a Sanremo 2025. Il testo, in effetti, non significa praticamente niente, e oltretutto a parole in un italiano pronunciato in maniera approssimativa e quasi spagnoleggiante aggiunge altri termini in inglese.