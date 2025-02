Lanazione.it - «Il co-pilota? Come il batterista di una band»

Quando si vince una gara di rally, spesso gli onori delle cronache vanno al, alla Casa partecipante o alla macchina. Solo gli addetti ai lavori e i veri appassionati elencano, accanto al nome del, quello del co-, volgarmente detto “navigatore”, in realtà l’elemento più importante all’interno delle vetture. Quello del co-è infatti un ruolo quasi “nascosto” ma fondamentale. Imparano a memoria il percorso di ogni prova speciale e con le loro indicazioni devono condurre ilverso una guida corretta e utile per ottenere il minor tempo possibile. Il pistoiese Iacopo Innocenti, 48 anni, è uno dei veterani del ruolo, avendo cominciato nel settembre 1998 con il Rally dei Tre Comuni al fianco di Simone Nardi. «La mia passione per le corse è nata da piccolo, con i miei zii che mi portavano alle gare.