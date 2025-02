Lanazione.it - Il clima sempre più pazzo: "Cerchiamo le risposte nel ghiaccio più antico"

Leggi su Lanazione.it

Capire come è cambiato ilnel passato per immaginare come potrà farlo in futuro. Conoscere le dinamiche che regolano il meteo, in anni pieni di eventi estremi e improvvisi, l’ultimo esempio a Firenze è vecchio di pochi giorni, èpiù importante per programmare lo sviluppo delle città e le opere idrauliche che le devono difendere. Per questo assume un particolare rilievo anche il progetto a lungo termine che vede impegnata l’Università di Firenze con il team di esperti formato dai professori Mirko Severi, Rita Traversi e Silvia Becagli del dipartimento di chimica ’Ugo Schiff’. Nella camera fredda dell’ateneo, a meno 25 gradi, verranno analizzati dei sub campioni prelevati dall’Antartide pochi giorni fa e custodi dei segreti deldi 1,2 milioni di anni fa. Campioni che fanno parte della ’carota’ dipiù importante della storia, proprio perché nei suoi 2800 metri di lunghezza sono racchiuse le tracce più vecchie del paleoterrestre.