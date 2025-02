Game-experience.it - Il CEO di NetEase ha chiesto dei tagli importanti: sono coinvolti Marvel Rivals ed il team di Nagoshi

Il mondo del gaming subisce un nuovo scossone:sta affrontando un’importante fase di ristrutturazione voluta dal suo CEO, William Ding. La decisione coinvolge, che ha rischiato la cancellazione a causa dei costi di licenza Disney, e anche ildi Toshihiro, che ora si trova senza fondi aggiuntivi per completare i suoi progetti. Nel frattempo, lo studio Ouka è stato chiuso, lasciando incerti gli sviluppatori. Un cambio di rotta radicale per il colosso cinese, che cerca di ridurre il numero di giochi in sviluppo per concentrarsi su un catalogo più ristretto e competitivo.Secondo Bloomberg, ioperati dapotrebbero essere una risposta ai risultati del quarto trimestre, inferiori alle aspettative. Nonostante l’azienda abbia incassato 11,6 miliardi di dollari lo scorso anno, il CEO ha deciso di ridurre drasticamente i costi, probabilmente per affrontare la concorrenza di giganti come Tencent e miHoYo.