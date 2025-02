Il Centro Studi di Confindustria | Il boom delle Borse può essere un buon segnale per l’economia

Leggi su Ildenaro.it

Tra i mercati finanziari ereale nel medio-lungo termine c’è storicamente un nesso significativo, sebbene le dinamiche di breve termine possano in alcuni casi divergere in modo marcato. La correlazione tra la dinamica dei prezzi di Borsa e quella del PIL (calcolata su dati trimestrali, grezzi, a prezzi correnti), in Italia è stata pari al 78% nel periodo 2019-2024, un valore molto elevato, nonostante che il mercato di Borsa in Italia conti meno rispetto ad altre economie come Usa e UK. Lo sottolinea ildiin Congiuntura Flash di febbraio. I canali tramite cui la Borsa ha un impatto sulreale sono molteplici. Un rialzoquotazioni, accrescendo la ricchezza finanziariafamiglie, può avere un effetto positivo sulla spesa per consumi, specie in beni durevoli.