Il Cavalluccio ko contro la Lazio

4Cesena 3(4-3-3): Renzetti; Zazza (28’ st , R. Scuto), Bordon, Bordoni, Milani (14’ st Karsenty), Farcomeni, Nazzaro, Di Tommaso, Serra (28’ st F. Bordon), D’Agostini (41’ st Marinaj), Cuzzarella (14’ st Gelli). All.: Pirozzi. CESENA (4-3-1-2): Veliaj; Manetti (29’ st Abbondanza), Valentini (1’ st Gallea), T. Zamagni, Domeniconi, D. zamagni (41’ st Papa Wade), R. Campedelli, Castorri (15’ st Ghinelli); Giovannini; Tosku (15’ st Perini), Coveri. All.: N. Campedelli. Arbitro: Cappai di Cagliari. Reti: 8’ pt D’Agostini su rig., 14’ pt Cuzzarella, 16’ pt D’ Agostini, 38’ pt Coveri, 44’ pt Serra, 16’ st D. Zamagni, 36’ st Coveri su rig.. Note: ammoniti Cuzzarella, R. Bordon, Gelli, R. Campedelli, Manetti, Gallea, Perini, Ghinelli, Papa Wade; angoli 2-3; recupero 2’ e 7’ . Il Cesena di Nicola Campedelli subisce la seconda sconfitta di fila, e sempre per 4-3.