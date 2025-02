Vanityfair.it - Il «caso» Edoardo Bove e il ritorno allo sport dopo un arresto cardiaco. L'inventore del defibrillatore sottocutaneo: «In Italia è importante riaprire al dibattito»

Secondo le normative vigenti nel nostro Paese non è possibile tornare a svolgere attività agonistica se si è portatori di un defibrillatore sottocutaneo, come neldell'ex calciatore della Fiorentina. C'è margine per un cambiamento? È giusto rivedere le regole? Ne abbiamo parlato con il Professor Riccardo Cappato, detentore del brevetto del dispositivo salva-vita e direttore del Centro di Aritmologia clinica dell'IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni