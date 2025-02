Quotidiano.net - Il caso Cospito. Otto mesi a Delmastro. Meloni: resta al suo posto

Il ssegretario alla Giustizia AndreaDelle Vedove ha violato la segretezza delle notizie relative all’inchiesta sull’anarchico Alfredo. Con questa motivazione, i giudici dell’ottava sezione del tribunale di Roma hanno condannato in primo grado a 8di reclusione, con pena sospesa, l’esponente di punta di FdI che era stato accusato di rivelazione di segreto d’ufficio. Inoltre il tribunale ha ordinato l’interdizione di un anno dai pubblici uffici, ovvero il divieto di ricoprire incarichi pubblici, anche questa sospesa. L’accusa aveva chiesto l’assoluzione: secondo i pubblici ministeri Paolo Ielo e Rosalia Affinito non c’era il dolo, cioènon avrebbe saputo che le conversazioni fossero segrete, quando le ha divulgate. "Non mi dimetto, spero ci sia un giudice a Berlino", ha commentato al termine dell’udienza.