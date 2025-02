Sport.quotidiano.net - Il caso. Caos a Bergamo. Lite Gasp-Lookman

Giorni complicati in casa Atalanta, dove la querelleerini-rischia di minare la serenità di un gruppo che può ancora lottare per lo scudetto, dopo l’amara eliminazione di martedì scorso dalla Champions League per mano del Bruges. Ieri a Zingonia era presente anche il presidente Percassi per incontrare i due in un faccia a faccia chiarificatore. Oltre a Scamacca e Scalvini, che hanno già chiuso la loro stagione, domenica al Castellani di Empoli gli orobici saranno privi anche degli altri infortunati Kossounou e Hien in difesa e Maldini in attacco. Detto ciò l’undici della Dea resta di grandissimo valore con Carnesecchi tra i pali, Posch, Djimsiti e Kolasinac in difesa, con Bellanova sulla fascia destra e Zappacosta in vantaggio su Ruggeri per presidiare quella mancina. In mediana torneranno Ederson e De Roon, mentre davanti Samardzic potrebbe essere preferito proprio aper agire alle spalle di De Ketelaere e Retegui.