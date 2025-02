Lanazione.it - Il carnevale in centro. Festa, giochi e pentolaccia: i ragazzi dagli ex Gesuiti

Sabato primo marzo il cortile delgiovanile ‘I giovani al’ ospiterà la tradizionaledi, un appuntamento sempre tanto atteso dai più piccoli. A partire dalle 15,30 i bambini e le bambine potranno festeggiare nel cortile degli ex(ingresso da via Ulivi) trae coriandoli e una scenografia a sorpresa. Come ogni anno i circa venti operatori delrealizzeranno una scenografia a tema dipinta a mano su cartone. Lo scorso anno il tema era il selvaggio west, l’anno prima i personaggi del cinema. L’ingresso è ad offerta libera, come anche la distribuzione dei coriandoli, che le mascherine potranno lanciarsi a volontà. Il divertimento è assicurato: balli di gruppo, musica a volontà, tanti, la sfilata delle mascherine e la. Anche quest’anno ci saranno tre aree tematiche in cui i bambini potranno cimentarsi in sfide come il tiro al bersaglio, il memory e altridivertenti fino alle 18.