Il Carnevale arriva a Fregene tra carri e sbandieratori | appuntamento il 2 marzo

Leggi su Ilfaroonline.it

, 21 febbraio 2025- 39^ edizione deldiDomenica 2. La parata deiallegorici,, trampolieri, giocolieri e gruppi mascherati, partirà alle 14 da Viale della Pineta 110, angolo via Sestri Levante.L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fiumicino, è organizzata dalla Proloco di– Maccarese in collaborazione con il gruppo “Maccaresano”. Saranno presenti ai festeggiamenti il Sindaco, Mario Baccini e l’Assessore alla Cultura, Federica Poggio.ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.