Gamberorosso.it - “Il caffè napoletano? Non è il migliore. I giovani universitari bevono gli specialty”. Storia di un grande torrefattore italiano

Francesco Costanzo è uno dei nomi più prestigiosi del mondo delcampano di lungo corso, ha iniziato a lavorare con l'oro nero in tenera età. Oggi vanta un record di preparazione di tazzine (oltre settecento in un'ora), unapreparazione suglicoffee e non solo, insegna agli americani che lavorano alla Nato a fare un buon. A dieci anni beveva la sua prima tazza, a dodici consegnava ilcome garzone a fabbri e parrucchieri, a quindici lo serviva dietro il suo primo bancone.Com’è ha inizio la suad’amore con il?Avevo dodici anni, andavo ancora a scuola. Nella caffetteria gestita da un mio cugino lavorava un ragazzo, Ciro, più alto di me, che portava ialle fabbriche, parrucchieri, fabbri e usavo accompagnare lui, ma io non portavo ufficialmente il