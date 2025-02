Tpi.it - Il business della ricostruzione dell’Ucraina: una torta da 600 miliardi di euro che fa gola a Usa, Europa e Italia

A quasi tre anni dall’invasione lanciata dalla Russia, i colloqui separati del presidente Usa Donald Trump con Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky per avviare i negoziati di pace hanno aperto la strada alla corsa alla. Unada almeno 600diche gli alleatipei, americani e non solo vogliono spartirsi. La cifra aggiornata sui danni dell’invasione russa l’ha data lo scorso mese a Davos il ministro degli Esteri di Kiev Andrii Sybiha, ma il piatto potrebbe essere ancora più ricco. La fine o la sospensione delle ostilità, secondo l’ultima analisi di Goldman Sachs, comporterebbe «una serie di potenziali vantaggi» per i mercatipei: «premi di rischio più bassi (per i titoli finanziari, ndr), prezzi dell’energia più contenuti, maggiore fiducia dei consumatori e una crescita economica più sostenuta», con un potenziale incremento del Pil dell’Areacompreso tra il +0,2% (in caso di tregua) e il +0,5% (in caso di un accordo di pace).