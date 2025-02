Il boss di Bournemouth Iraola si apre sui collegamenti del Real Madrid

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-21 17:57:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Il manager diAndonista prestando poca attenzione alle voci che lo collegano ale ha insistito sul fatto che il suo unico obiettivo è sulla partita di domani contro i lupi.I rapporti in Spagna la scorsa settimana hanno suggerito chesi sta interessando molto all’exdi Rayo Vallecanoin quanto considerano un sostituto per Carlo Ancelotti alla fine della stagione.Il 42enne ha modellatoin autentici contendenti per un posto nella Champions League della prossima stagione nonostante un budget limitato e una vittoria sui Wolves domani li vedrà passare al quarto posto in Premier League.Andare avanti insieme sabato pic.twitter.com/xmh21vqxvj– AFC(@AFC) 19 febbraio 2025Ciò ha avvisatomanon era disposto ad alimentare le speculazioni quando gli è stato chiesto dell’interesse dei campioni europei oggi.