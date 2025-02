Ilgiorno.it - Il Bontà torna a Cremona, viaggio multisensoriale tra sapori e tradizioni: quando, dove e le novità

, 21 febbraio 2025 – E' untragastronomiche d'Italia. Una vetrina che ospita i prodotti di alta qualità di oltre 150 espositori.per la 20esima edizione "Il", salone delle eccellenze enogastronomiche del Made in Italy, dal 22 al 24 febbraio, nei padiglioni diFiere. Tra le2025 l'area Gusto DiVino con offerta vinicola da tutta Italia, l'area Birra con una selezione di birre artigianali e l'area Mixology con cocktail e distillati. Per tre giorni in un unico salone la cultura culinaria si fonde con quella enologica: dalla mostarda cremonese al gorgonzola, ma anche la tipica pasta ripiena emiliana senza dimenticare formaggi, salumi e olio, ci saranno tantissime specialità dello stivale e nelle nuove aree tematiche dedicate alla mixology e alle birre artigianali produttori di vino provenienti da tutte le regioni d’Italia.