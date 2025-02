Il bilancio del Bcc Romagnolo Nel 2024 raccolta salita del 46% Utile di esercizio di 135 milioni

Ilrestodelcarlino.it - Il bilancio del Bcc Romagnolo. Nel 2024 raccolta salita del 4,6%. Utile di esercizio di 13,5 milioni

Emerge un quadro positivo dell’attività e dei conti daldel Bcc. Latotale della banca è in aumento del 4,6% superando quota 1,63 miliardi. In crescita anche l’erogazione del credito (+2,2%)a 617. L’aumento si segnala in particolare nel comparto mutui e nei mutui casa che rappresentano il prodotto di punta della banca. Il Bccsegnala in una nota che "è proseguita e anzi può dirsi completata, l’azione di ‘derisking’ grazie alla forte riduzione dei crediti deteriorati che ora presentano un Npl lordo (il rapporto fra crediti deteriorati e totale dei crediti) all’1,82% (era al 3,40% lo scorso anno) e l’Npl netto addirittura allo 0,40%, dati di assoluto rilievo e che identificano la Banca a Npl a rischio zero". Tra gli altri dati in rilievo: Ilsi chiude con und’di oltre 13,5di euro, che si riflette positivamente sul profilo patrimoniale della banca, con i fondi propri che sfiorano i 110di euro andando a rafforzare ulteriormente gli indicatori che rappresentano la sintesi della solidità delle banche, come il Cet 1 al 21,92% e il Total Capital Ratio al 24,38%.