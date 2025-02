Lopinionista.it - Il balletto Romeo e Giulietta del Royal Ballet al cinema il 20 marzo

Arriverà sul grande schermo giovedì 202025, in diretta daland Opera di Londra,con la coreografia di Kenneth MacMillan. La celebre tragedia shakespeariana dei due giovani amanti sventurati segnati da un tragico destino, trasformata in un affascinante, approderà in oltre 900di tutto il mondo, con i Primi Ballerini del, Fumi Kaneko e Vadim Muntagirov, che incarneranno con grazia ed emozione i ruoli eponimi di, regalando al pubblico un’interpretazione intensa e coinvolgente.and JULIET The, ROH,Conducted by Koen KesselsJuliet; Fumi Kaneko,; William Bracewell,Mercutio; LucaAcri,Tybalt; Ryoichi Hirano,Benvolio; Joseph Sissens,Paris; Lukas Brendsron,Harlots; Kristen McNally, Annette Buvoli, Isabella Gasparini,Lady Capulet; Natalie Harrison,Lord Capulet; Christoper saunders,Mandolin Dancer; Joonhyuk Jun,Ilnella straordinaria produzione di Kenneth MacMillan, considerata un capolavoro moderno fin dalla sua prima rappresentazione con Vadim Muntagirov e Margot Fonteyn nel 1965, celebra proprio nel 2025 il suo 60º anniversario.