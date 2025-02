Anteprima24.it - Ieri in Campania: dramma in Irpinia, 38 enne si toglie la vita. Schema Ponzi, accusato da ‘Le Iene’ si difende

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, giovedì 20 febbraio 2025. Avellino – Sarebbe stato un gesto volontario quello che ha fatto trovare senzaun uomo di appena 38 anni. La tragedia in, specificatamente nel comune di Serino, dove l’uomo risiedeva e sarebbe stato trovato impiccato alla finestra di casa. (LEGGI QUI) Benevento – Un volto come tanti, un nome come tanti. Insomma un insospettabile, ex autista di pullman che, di punto in bianco, si trova ad essere additato come truffatore nel servizio de ‘Lededicato allo’, un metodo che sarebbe stato utilizzato da un avvocato, Salvatore Cipolla, insieme a due procacciatori e uno di questo sarebbe proprio la persona in video, Giovanni Molinaro. (LEGGI QUI)Caserta – Per garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari in caso di terremoti e calamità, l’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta sta viaggiando in una duplice direzione: 1) Realizzazione dei lavori di adeguamento sismico degli edifici; 2) Implementazione delle buone pratiche di prevenzione e gestione delle emergenze, in adesione, come ospedale pilota nel Sud Italia insieme a quello di Lecce, al Progetto ENRICH (Enhancing the resilience of italian healthcare and hospital facilities), nato con l’obiettivo di migliorare la resilienza delle strutture sanitarie rispetto all’adattabilità funzionale e alle prestazioni sismiche.