Idf | Fratellini Bibas uccisi a mani nude da Hamas e non in raid aereo

L’esercito israeliano (Idf) afferma che iAriel e Kfirsiano statida“a” alcune settimane dopo il loro rapimento del 7 ottobre 2023 e non in unisraeliano come sostiene il gruppo palestinese. A dirlo il portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari, citato dal Times of Israel.L’accordo violato da“Shiri, che doveva essere restituita con i suoi figli a Israele come parte dell’accordo, non è stata restituita daha mentito e violato l’accordo”. Lo afferma il portavoce dell’esercito israeliano (Idf), il contrammiraglio Daniel Hagari, citato dal Times of Israel. Le parole del portavoce dell’Idf “Possiamo confermare che il piccolo Kfir, di soli 10 mesi, e suo fratello maggiore Ariel, di 4 anni, sono stati entrambi brutalmentedai terroristi mentre erano tenuti in ostaggio a Gaza non più tardi del novembre 2023.