Sport.quotidiano.net - Idee da manager ma esperienza del posto: "Il nostro piano? Uno Spezia stabile in A"

"Tra 5 anni speriamo di avere unoche abbia una stabilità in A, ma ancor più importante sarà avere un ambiente entusiasta e caloroso come quello che abbiamo trovato". Il neo proprietario del club bianco Paul Francis, accompagnato dal consigliere Federico Mari e dalla moglie Rosy, si è presentato alla città sposando la strategia del profilo basso: "Che emozione, sono molto felice di essere qui. Per me è un grande onore e responsabilità. Il vero proprietario di una società di calcio è la sua storia, noi possiamo limitarci a scrivere un capitolo insieme". Nessun proclama nelle sue parole, né approfondimenti sugli investimenti da effettuare per pianificare un progetto ambizioso, ma solo una linea attendista in funzione dell’attualità: "In questo momento non vorrei apportare distrazioni alla squadra e al tecnico considerando la stagione incredibile che stanno disputando.