Anteprima24.it - Icam: chiude il carcere per madri di Lauro, unico del Sud Italia

l'Istituto a Custodia Attenuata per madri detenute di Lauro, unico del Sud Italia. I garanti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Campania, il garante regionale Samuele Ciambriello, il garante comunale di Napoli Don Tonino Palmese, il garante provinciale di Avellino Carlo Mele e la garante provinciale di Benevento Patrizia Sannino, la garante comunale di Benevento Giovanna Pagliarulo hanno avuto un incontro con la Provveditrice dell'Amministrazione penitenziaria campana Lucia Castellano riguardo ad alcune criticità degli istituti penitenziari campani, e per sollevare perplessità sulla chiusura dell'Icam di Lauro. Il garante campano Ciambriello riporta i contenuti dell'incontro: "durante la riunione abbiamo evidenziato come la scelta di chiudere l'Icam di Lauro, l'Istituto a custodia attenuata per madri detenute del Mezzogiorno aperto nel 2016, tra l'altro, con un grosso finanziamento di circa un milione di euro realizzato per ristrutturare quello che in precedenza era l'ICATT (istituto a custodia attenuta per il trattamento delle tossicodipendenze) appare assolutamente dannosa.