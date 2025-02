Panorama.it - I video dell'Idf che mostrano le responsabilità dei civili di Gaza

Leggi su Panorama.it

Questa mattina Hamas ha confermato le conclusioni'istituto forense israeliano secondo cui il quarto cadavere consegnato a Israele in cambio di terroristi vivi non era quello'ostaggio Shiri Bibas.Il gruppo jihadista ha affermato mentendo, che «i resti di Shiri Bibas si sono apparentemente mescolati a quelli di altri morti sotto le macerie, dopo che l'IAF ha colpito il luogo in cui si trovava». Secondo alcune indiscrezioni i suoi bambini sarebbero stati strangolati nel novembre 2023. Durante l'attacco del 7 ottobre 2023, i terroristi di Hamas hanno rapito 251 ostaggi, tra cui circa 30 bambini, e ucciso circa 1.200 persone, per lo più.Piùa metà degli ostaggi, comprese la maggior partee donne e dei bambini, sono stati liberati attraverso accordi di cessate il fuoco o negoziati.