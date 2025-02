Ilrestodelcarlino.it - I sindacati schierati contro gli imprenditori:: "Rispecchiano un atteggiamento arrogante"

I metalmeccanici oggi tornano in piazza per uno sciopero di 8 ore. Sul piatto c’è il rinnovo del contratto nazionale di lavoro "ormai fermo da settimane e non ci sono avvisaglie di ripresa" dicono iCgil, Cisl e Uil. Che aggiungono: "Federmeccanica continua a mantenere ferma la propria posizione non senza arroganza e presunzione, sostenendo un murole richieste e le rivendicazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. Dopo le prime otto ore di sciopero del mese scorso, manteniamo a gran voce il blocco degli straordinari e di tutte le flessibilitá e torniamo a scioperare in tutte le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale della metalmeccanica industria. Ribadiamo come il modello contrattuale proposto da Federmeccanica sia inaccettabile, in quanto estremamente peggiorativo delle condizioni lavorative, non riconoscendo aumenti salariali certi e fissi".