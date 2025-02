Lanazione.it - I risultati del campionato di calcio a 7 Msp incoronano ancora una volta il team Beyfin

La serie A deldia 7 targata Msp si apre con una netta vittoria delcapolista, che ha superato il Soccer Guglia con un sonoro 6-1. Stesso risultato anche per il Somos Estos, che ha sconfitto il Chessea Fc. Tra le partite più equilibrate della settimana spicca il 4-4 tra Real Pavo e Real Colizzati, mentre il Manchester Sinty si impone per 5-2 sull’Fc Hlb. Nessuna chance per l’All Beck’s, che si arrende di fronte a un Pecor Hellas in grande spolvero con un 4-0 finale. Chiude la settimana la vittoria dei Fedelissimi, che superano il Mezzana Club con un netto 5-1. Alla luce di questi, ilcontinua la sua marcia trionfale a 33 punti in classifica, seguito a distanza dal Manchester Sinty a 25. Più staccati i Fedelissimi a 19 punti, seguiti da Fc HlB e Pecor Hellas a 17.