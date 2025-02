Puntomagazine.it - I Rangers Qualiano perdono contro il Pasquale Foggia

La squadra qualianeseperde 1 -0il, una partita giocata in casa al campo comunale diSabato scorso isono scesi in campo per dibattere la partitai giocatori dellaLa squadra qualianese ha come sempre affrontato il match a testa alta, ma nonostante ciò l’esito della partita è stato negativo. Isono stati sconfitti in casa dagli avversari calcistici, perdendo 1-0.Nonostante la perdita nello sdiretto, che poteva apportare alla squadra un aumento di 7 punti,ilrimangono primi in classifica ed un punto al disopra del. In questa settimana, la società ha espresso forte vicinanza ai giocatori qualianesi. Nonostante la sconfitta la squadra non si perde di animo e si prepara al prossimo inIl prossimo match si svolgerà Domenica 23 febbraio alle ore 12:00il Sanità, un altra interessante partita che se vinta potrà permettere alla squadra di entrare ai playoff.