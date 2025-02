Ilveggente.it - I pronostici di venerdì 21 febbraio: Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Leggi su Ilveggente.it

di21: ci sono gli anticipi diA,1, in campo anche laB e altri campionati minori.Zona retrocessione protagonista degli anticipi diA, Premier League e1. In Italia il Lecce spera di trovarsi di fronte una Udinese più rilassata dopo la netta vittoria sull’Empoli dello scorso turno che ha certificato di fatto la permanenza inA per portare via almeno un punto salvezza. In Francia il Rennes si ritrova incredibilmente in lotta per non retrocedere pur avendo a disposizione una rosa da ben altre posizioni: contro il Reims vittoria obbtoria.Idi21A,B,1 (LaPresse) – IlVeggente.it Sueccessi alla portata in Saudi Pro League per l’Al Qadisiya contro l’Al Okhdood e per l’Al Nassr di Pioli che in settimana nella Champions League asiatica ha fatto riposare i titolari avendo la qualificazione già in tasca: contro l’Al Ettifaq vittoria ampiamente alla portata con l’esplosivo duo d’attacco formato dall’eterno Cristiano Ronaldo e dal nuovo bomber John Duran.