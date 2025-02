Metropolitanmagazine.it - I piccoli Bibas uccisi da Hamas e il terzo corpo non è la madre, le “verità” dopo l’autopsia secondo Israele

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno identificato i resti deiKfir e Ariel, restituiti giovedì da, ma hanno riferito che ilconsegnato non è quello della mamma, Shiri. Lo riportano i media israeliani.il portavoce delle Idf, il dna delnon corrisponde a quello di nessuno degli ostaggi ancora nella Striscia di Gaza. Le Idf affermano che Ariel e Kfir sono statidai loro rapitori e non nei bombardamenti dello Stato ebraico come sostiene invece il movimento islamista. “Ariel e Kfirsono stati brutalmentedurante la prigionia nel novembre 2023 da terroristi palestinesi“, ha affermato un portavoce delle IdfDurante, “è emerso che l’altroconsegnato non appartiene alla signora Shirie non corrisponde a nessun’altra persona rapita.