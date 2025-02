Gamberorosso.it - I migliori minestroni surgelati del supermercato: il test del Gambero Rosso

Insieme alla pizza e alle patate a bastoncino, il minestrone è uno dei cibi prontiai primi posti nelle vendite. Non serve neanche scongelarlo: bastano pochi minuti di cottura nella pentola tradizionale, ancor meno in quella a pressione, poco di più nel forno a microonde, ed ecco pronto uno dei comfort food vegetali più amati, versatile e trasversale, adatto a persone di qualsiasi età e stile alimentare.II sorpasso delle private labelAnche per questo prodotto esistono diverse varianti (da quelle ricche con 15 o 16 verdure tra radici, “frutti”, crucifere, legumi, ortaggi in foglia ed erbe aromatiche, alle versioni “leggere” con meno kilocalorie perché prive di patate e fagioli) e giocano un ruolo importante i prodotti a marchio del distributore, un trend italiano in vertiginosa crescita.