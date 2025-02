I mercati finanziari vorrebbero una Germania che s'indebiti di più, ma nessun partito vuole farlo. E ora le spese per la Nato sono un problema

Leggi su Open.online

Se lo spread italiano è sui minimi dal 2021 rispetto al Bund tedesco potrebbe essere a causa di demeriti altrui più che di meriti nostri. La «colpa» in questo caso è attribuibile alla. In stagnazione ormai da cinque anni, è il vero e proprio tallone d’Achille d’Europa. «Colpa» non è usato a caso: la parola debito, in tedesco Schulden, ha nella sua radice Schuld, che significa proprio colpa, responsabilità. Insomma, ai tedeschi fare debito proprio non piace, è un sentimento negativo nel loro Dna, ben radicato pure nel loro linguaggio. E di debito dobbiamo parlare per forza dato chele dispute e i disaccordi in materia economica e fiscale ad aver fatto cadere la colazione di governo «semaforo» nello scorso mese di novembre. La finanza spera si archivi la clausola che vieta il debito, maNonostante le enormi difficoltà strutturali dell’economia tedesca, dovute alla concomitanza di fattori quali la crisi cinese e la mancanza di gas russo, la spesa pubblica è restata contenuta rispetto ai principali Paesi dell’Eurozona.