Leggi su Ildenaro.it

Città del Vaticano, 21 feb. (askanews) –, ricoverato da otto giorni al Policlinico Agostino Gemelli per una polmonite bilaterale, “non è. Adesso non è indi vita, ma non è”. Dopo una settimana di ricovero, l’equipe medel Gemelli chiarisce pubblicamente le condizioni di salute del Pontefice argentino. Per sua precisa inzione. “Non facciamo fake news, noi nei bollettini diciamo solo la, anche illo ha sempre fatto. Anzi, è stato lui a chiederci di dire la. Quello che si scrive nei bollettiniè solo la”, precisa il prof. Sergio Alfieri dell’equipe del Gemelli. E allora ecco che il primario dello staff che sta seguendo Bergoglio riferisce e certifica che “ilsa che la situazione è, ma – sottolinea- ha un cuore forte e la testa di un 60enne”.