I medici del Gemelli su papa Francesco | Non è fuori pericolo | vuole che diciamo sempre la verità Il rischio peggiore e quanto resta in ospedale

Leggi su Open.online

Come sta? «Ilhavoluto che dicessimo la». Spiega il prof. Sergio Alfieri della Chirurgia generale del. «Mantiene il suo buonumore. Questa mattina, dopo essersi messo in poltrona, lo andiamo a visitare. Lo saluto: “Buongiorno santo padre”. E lui risponde: “Buongiorno santo figlio”. Quindi insomma scherza, è presente. Così idell’descrivono le condizioni di, in un primo briefing aperto alla stampa da quando il pontefice è ricoverato al Policlinico romano.«Non 軫Ilnon è», spiegano i prof. Alfieri e Luigi Carboni, che segue il pontefice anche a Santa Marta. «È aperta la porta a tutte e due le possibilità: perché un’infezione così importante, in un signore in carrozzina a 88 anni pesa.