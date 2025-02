Ilfattoquotidiano.it - I fratellini Bibas “uccisi a mani nude”. Dopo ore di accuse e tensione consegnato anche il corpo della madre Shiri

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ore di, minacce e tensioni le Brigate al-Qassam, l’ala militare di Hamas, hannopoco fa alla Croce Rossa ildi, ladei fratelli “” da Hamas secondo Israele. Kfir e Ariel, rapiti da Hamas il 7 ottobre 2023 quando avevano nove mesi e quasi tre anni dalla loro casa nel kibbutz di Nir Oz, “sono stati brutalmente assassinati a sangue freddo dai terroristi, a. Non li hannosparandogli.la loro morte sono state compiute azioni orribili per coprire le atrocità commesse: hanno mutilato i corpi in modo che l’Idf potesse essere incolpato di averliin un bombardamento” ha detto il portavoce dell’esercito Daniel Hagarile autopsie eseguite all’istituto di medicina legale Abu Kabir e dall’intelligence dell’esercito.